Роскомнадзор совместно с МВД России в I квартале 2019 года изъял 27,2 тыс. незаконно реализуемых сим-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

«Роскомнадзор совместно с представителями МВД России в первом квартале провел 552 мероприятия по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи», — говорится в сообщении.



Большинство изъятых карт (13 260) принадлежали «ВымпелКому», МТС — 8 401, «МегаФону» — 2 067, «Т2 Мобайл» — 2 233 и 1 268 — другим операторам связи.



В отношении нарушителей составлено 198 протоколов об административных правонарушениях.

Нарушения преимущественно связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, продолжается работа по противодействию незаконной реализации сим-карт в Интернете. В I квартале выявлено 196 признаков нарушений, уведомления о которых направляются в МВД России для принятия последующих мер при подтверждении нарушения.