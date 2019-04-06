Международный валютный фонд одобрил перечисление Аргентине третьего транша кредита stand-by в размере 10,8 млрд долларов, говорится в сообщении фонда.

Это сделано по итогам третьего обзора программы финансовой помощи, о которой стороны договорились в 2018 году. В то же время МВФ отмечает уровень налоговых доходов в Аргентине ниже ожидавшегося.

«В этой ситуации будет критически важным постоянство благоразумных действий при выполнении планов расходов и принятие других мер для увеличения налоговых поступлений, чтобы финансовые позиции 2019 года были сведены с первичным балансом. Необходимо удвоить усилия по улучшению фискальных норм в среднесрочной перспективе и системы управления долгом», — приводится в коммюнике заявление главы МВД Кристины Лагард.

В конце июня 2018 года фонд официально одобрил кредит Аргентине в 50 млрд долларов по схеме stand-by. Такое решение позволяло стране получить первым траншем 15 млрд долларов, половину из этой суммы планировалось использовать для поддержки госбюджета. При этом предусматривается, что оставшаяся часть поддержки МВФ — 35 млрд долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров. В конце октября МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования Аргентины до 56,3 млрд долларов.