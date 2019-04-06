Каир, Мехико и Анталья — лидеры рейтинга самых бюджетных направлений для путешествий продолжительностью в один день, сообщает Rumbo.

В рейтинге учитывались расходы на проживание, транспорт, питание и развлечение — экскурсии, входные билеты в музеи, парки.

Столица Египта Каир занял первое место в списке. Все перечисленные расходы за один день пребывания в этом городе могут уложиться в 48 евро (это 3,5 тыс. рублей).

Второе место в списке досталось столице Мексики — городу Мехико, где за 72 евро (5,3 тыс. рублей) можно прекрасно провести один день отпуска. Замкнула тройку лидеров турецкая Анталья: здесь потребуется 75 евро (5,5 тыс. рублей) в день на стандартные туристические расходы.

Также в списке двадцати самых бюджетных направлений оказались Буэнос-Айрес, Мумбаи, Куала-Лумпур, Рига, Паттайя, Бали, Москва и другие.

По версии аналитиков, один день в российской столице обойдется туристу в среднем в 7 тыс. рублей. А вот на Бали придется потратить почти 8 тыс. рублей в день.

Самыми дорогими направлениями бюджетного списка стали Марракеш и Таллин. Однодневное пребывание там обойдется в 113 евро, или почти в 8,5 тыс. рублей.