ВТБ предупреждает, что в ночь на 7 апреля в течение полутора часов его мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» и интернет-банк будут недоступны в связи с плановыми обновлениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

«7 апреля 2019 года с 1:00 до 2:30 мск будут проводиться плановые обновления информационных систем банка. Во время работ будут недоступны интернет-банк и мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» для физических лиц», — говорится в сообщении банка.

После окончания работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, отмечают в банке.