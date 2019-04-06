Совкомбанк увеличил свой капитал на сумму 6,2 млрд рублей за счет размещения 97,91% запланированной допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

Банк по закрытой подписке разместил 979,078 млн штук обыкновенных акций, тогда как планировал разместить 1 млрд акций.



Номинальная стоимость акций составила 0,1 рубля. По итогам размещения банк привлек почти 3,5 млрд рублей и почти 40 млн долларов.



«Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 6,218307 рубля размещено 558 036 697 штук именных обыкновенных бездокументарных акций, по цене 0,094764973742041 доллара США размещено 421 041 628 штук именных обыкновенных бездокументарных акции», — говорится в материалах банка.



Среди потенциальных покупателей, отмечают «Ведомости» , был Российско-японский инвестфонд, саудовский Ayar International Investment Company, суверенный фонд Бахрейна Bahrain Mumtalakat Holding, а также пять соинвесторов Российского фонда прямых инвестиций. Инвесторы оценили стоимость всего Совкомбанка в 122,6 млрд рублей, или 1,08 его капитала.