Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу участников трехдневного выездного совещания «Национальные проекты — этап «Реализация» обязать федеральные власти заключать с регионами трехлетние соглашения по предоставлению субсидий в рамках финансирования нацпроектов.



«Трехлетка при работе с регионами — да, безусловно, все с этим согласны и даже ведомство, которое должно занимать максимально консервативную позицию, я имею в виду Министерство финансов, уже с этой мыслью смирилось», — сказал премьер.

Представитель круглого стола, где обсуждалась тема экономического развития страны, губернатор Пермского края Максим Решетников предложил обязать главных распорядителей бюджетных средств — федеральные органы власти — заключать трехлетние соглашения с регионами в рамках работы над нацпроектами.

«Иными словами, перевести это из плоскости права федеральных органов власти в их обязанность в том случае, если бюджетом на три года деньги распределены», — отмечал губернатор.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также отметил, что такая возможность есть.

«Если уж мы имеем все объемы ассигнований, мы знаем, на что должны тратиться деньги, есть соответствующие распределения в бюджете, то, конечно, нужно заключать соглашения сразу на три года или на пять лет. Такие возможности есть», — сказал он.