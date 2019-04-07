Более 5 млн доменных имен зарегистрировано в зоне .RU за 25 лет, российский национальный домен за это время стал одним из крупнейших в мире по уровню развития, рассказал РИА Новости директор Координационного центра доменов RU/РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ) Андрей Воробьев.

Рунет 7 апреля празднует свое 25-летие — в этот день в 1994 году международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал национальный домен верхнего уровня .RU для Российской Федерации — в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись об открытии российского доменного интернет-пространства.

«Все эти годы доменная зона .RU планомерно росла, на первых порах темп этого роста постоянно ускорялся. Российский домен развивался стремительно, демонстрируя порой темпы роста куда более значительные, чем во многих других европейских странах, для которых так же, как и для России, характерна приверженность пользователей именно к национальным доменам», — рассказал Воробьев.

По его словам, в настоящее время наблюдается насыщение рынка, количество зарегистрированных в зоне .RU доменных имен стабилизировалось на отметке 5 млн. «Домен .RU по праву занимает одно из ведущих мест в мире по уровню своего развития, причем в самых разных аспектах. Так, например, ему принадлежит шестое место среди национальных доменных зон в мире (по числу зарегистрированных доменных имен. — Прим. ред.) и восьмое место — среди всех доменов верхнего уровня», — сказал глава КЦ.

По его словам, несмотря на открытую политику регистрации (нет ограничений по числу доменов «в одни руки», разрешена регистрация имен нерезидентами), .RU — один из самых защищенных доменов, так как внутренние механизмы саморегулирования позволяют быстро находить и предотвращать различные злоупотребления: фишинг, распространение вирусов, управление бот-сетями.

Кроме того, отметил Воробьев, российский национальный домен базируется на распределенной и надежной инфраструктуре, которая может выдерживать гигантские нагрузки и сохранять устойчивость даже в случае форс-мажорных ситуаций. Он добавил, что регистрацией и продвижением доменных имен в зоне .RU занимаются 47 аккредитованных регистраторов, что создает развитый и конкурентный рынок.