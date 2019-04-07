Рунет, которому в воскресенье исполняется 25 лет, всегда был и останется свободной площадкой для самовыражения, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Свободной площадкой был и останется», — сказал Волин.

Рунет 7 апреля празднует свое 25-летие — в этот день в 1994 году международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал национальный домен верхнего уровня .RU для Российской Федерации. Таким образом, в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись об открытии российского доменного интернет-пространства.

По словам Волина, российская интернет-отрасль является одной из передовых в мире, тренды развития у нее общие с крупнейшими странами мира.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, каким будет Интернет в ближайшие пять лет. «Что будет через пять лет, никто не знает, потому что темпы изменений очень высокие», — сказал замминистра.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что в ближайшем будущем нас ждет появление новых цифровых технологий. «Россия, находясь в авангарде стран, переживающих бурную цифровизацию, оперативно откликается на возникновение новых IT-решений. Поэтому уже в самом ближайшем будущем нас ожидает переход на новое поколение мобильной связи 5G, повсеместное внедрение в нашу жизнь Интернета вещей, дальнейшее распространение технологий «умного города». Все это потребует определенной работы и области законодательного обеспечения», — сказал Левин.