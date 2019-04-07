Джекпот популярной национальной лотереи «6 из 49» в размере 5 млн канадских долларов (3,8 млн долларов) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 6, 19, 30, 37, 38 и 49. Бонус-число — 34», — уточнили организаторы. Примечательно, что в этом розыгрыше оказалось сразу два победителя, которые разделят выигрыш пополам. На данный момент известно, что один выигрышный лотерейный билет с такими номерами был продан в провинции Британская Колумбия. Второй победитель проживает в одной из трех центральных провинций Канады — Альберте, Манитобе или Саскачеване, но более точной информации пока нет.

Кроме того, еще один участник розыгрыша из провинции Квебек стал обладателем «утешительного» приза в размере 1 млн канадских долларов (750 тыс. долларов). Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. В последний раз максимальный джекпот другой национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов был разыгран в январе 2019 года, что составило 44,2 млн долларов.