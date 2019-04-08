Доходность, полученная гражданами по добровольным пенсионным программам, в 2018 году снизилась до 4,9%, приблизившись к темпам инфляции, сообщает «Коммерсант» . Таковы итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).

На показателях фондов, только вышедших на рынок НПО и активно привлекающих новых клиентов, сказываются требования по формированию страхового резерва, других НПФ — «переоценка и списание активов». Негативно на доходность повлияла и подготовка фондов к стресс-тестированию портфелей пенсионных резервов. При этом показатели фондов по добровольным программам значительно лучше, чем по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), где средневзвешенная доходность будет кратно ниже, чем рост цен в прошлом году.

Наивысшую доходность от инвестирования пенсионных резервов (более 7%) показали «Газфонд Пенсионные накопления» и «Газфонд», однако разнесли по счетам клиентов существенно разные доходы — 3,2% и 6,1% соответственно. Доходность, разнесенная по счетам по пенсионной схеме в рамках стратегии «Консервативная», по которой ведется привлечение розничных клиентов с 2017 года, составила 5,6% годовых.

В НПФ «Благосостояние» разнесли по счетам доход всего 4%. Обладающий самой большой базой за счет привлечения в 2017—2018 годах розничных клиентов НПФ Сбербанка заработал для большинства из них лишь немногим выше уровня инфляции. По итогам 2017 года доход клиентов составлял 8,16%.

Меньше всех получили клиенты «Телеком-Союза», входящего в ФГ «Будущее». Несмотря на отрицательный результат, как и в 2017 году, фонд разнес по счетам клиентов 0,1% дохода. В прошлом году фонд объединил три фонда, принадлежащих банку «ФК Открытие». По итогам 2017 года за счет помощи, полученной от ЦБ, эти фонды разнесли по счетам клиентов нулевую доходность. По итогам девяти месяцев 2018 года они также показывали убытки от размещения резервов.

ЦБ в обзоре показателей НПФ за девять месяцев 2018 года указывал, что помимо рыночной составляющей на доходность пенсионных резервов оказали влияние «переоценка и списание активов». Также, по мнению гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, на доходность могла повлиять ребалансировка портфеля в преддверии стресс-тестов пенсионных резервов. Увеличение вложений пенсионных резервов в ОФЗ продолжится и в этом году, что сблизит доходности фондов по ОПС и НПО, добавил он.