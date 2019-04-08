Российские банки в I квартале текущего года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, единственным исключением стали кредитные карты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Так, по информации бюро, в I квартале текущего года доля заявок на кредит наличными, получивших одобрение, упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентных пунктов, до 32%. Доля одобренных заявок на автокредиты также снизилась на 11 п. п. — до 33%. По ипотеке отмечается максимальный среди всех иных продуктов уровень одобрения заявок на получение кредитов по итогам I квартала — 72%, однако еще год назад этот показатель составлял 80%.

Единственным продуктом, который банки в I квартале 2019 года одобряют так же охотно, как и в январе — марте 2018-го, являются кредитные карты. Доля заявок с одобрением по данному типу продукта составляет 45%.

В НБКИ отметили, что доля отклоненных кредитных заявок по всем типам потребкредитов за первые два месяца текущего года составила 67,5% против 60,9% в январе — феврале 2018 года. По данным главы бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, основными причинами отказа являются кредитная история потребителей и их долговая нагрузка.

В ОКБ также одной из основных причин отказов назвали несоответствие данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора. Наиболее часто эта причина становится решающей для отклонения заявок на автокредиты (5%).