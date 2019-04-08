Mail.Ru Group и «Яндекс» могут войти в перечень системообразующих предприятий, следует из письма от 5 апреля от организации «Деловая Россия» к правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщает «Коммерсант» . Также туда могут попасть «Лаборатория Касперского», производитель лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси». Всего список предлагается дополнить 19 компаниями.

Включение в перечень позволит компаниям участвовать в квалификационном отборе производителей федерального значения, который проводит Минпромторг для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, говорится в письме.

«Деловая Россия» обсуждала расширение числа системообразующих предприятий с Минэкономики и Минпромторгом, которые «не были против и попросили сформировать предложения», рассказал президент «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, компании — члены «Деловой России», вошедшие в список, выбирались исходя из амбиций в плане экспорта, а остальные — на основе экспертной оценки значимых для экономики предприятий. «Непосредственно с компаниями мы этот вопрос не обсуждали», — уточнил он.

По мнению партнера НАФКО Павла Иккерта, включение в перечень не гарантирует предоставления господдержки в любых ее видах, равно как отсутствие в перечне не лишает такого права. По большому счету, кроме признания вклада в экономику и поддержания социальной стабильности, включение в этот список в себе ничего не несет.

В большинстве компаний пока не готовы оценить, как им поможет включение в список системообразующих, хотя и не возражают против этого.