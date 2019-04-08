Сенатор США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) признал, что американские законодатели «устали» от законопроектов, предполагающих санкции против России. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

«В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций, — приводит Bloomberg слова сенатора. — Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей».

Агентство поясняет, что многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь Россию к ответственности за предписываемое ей вмешательство в выборы в США и ее действия в других странах, но в сенате отсутствует консенсус по поводу конкретных мер. Кроме того, существуют опасения, что санкции могут отразиться на экономике самих Соединенных Штатов. Наконец, конгресс США в настоящее время расколот — большинство в палате представителей составляет Демократическая партия США, а в сенате — Республиканская, что также затрудняет прохождение законопроектов через конгресс в условиях отсутствия поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

«Санкции — это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать», — цитирует агентство сенатора Рона Джонсона (республиканец от штата Висконсин).

В начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) внесли на рассмотрение конгресса США законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также против российского суверенного долга. Предусматривавший похожие меры законопроект был внесен сенаторами Ван Холленом и Руби в конгресс США в начале прошлого года, однако тогда он не был принят конгрессом.