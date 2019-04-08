Министерство юстиции РФ не видит необходимости в дополнительных законодательных мерах по защите бизнеса от давления правоохранительных органов, а «проводимая в настоящее время государственная экономическая политика Российской Федерации направлена на формирование благоприятного делового климата», предприниматели уже «могут рассчитывать на дополнительные гарантии защиты от необоснованного уголовного преследования», сообщил Минюст Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), обратившейся с письмом к президенту Владимиру Путину в поддержку основателя Baring Vostok Майкла Калви и сотрудников фонда.

Как поясняют «Ведомости» , таким образом, обвиняемый или подозреваемый в совершении экономических преступлений не может быть взят под стражу, а за незаконное возбуждение уголовного дела с целью воспрепятствования предпринимательской деятельности следователю грозит уголовная ответственность, говорится в ответе Минюста, который подчеркивает, что не уполномочен оценивать действия правоохранительных органов и действует исключительно «в порядке информирования».

Защита ссылалась на ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса, которая запрещает заключение под стражу обвиняемого в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности – и когда суд избирал Калви меру пресечения, и в апелляции, рассказывает его адвокат Дмитрий Савочкин, поясняя, что « речь идет именно о предпринимательстве, когда обвиняемые входят в состав органов управления компании и осуществляют полномочия по управлению этой компанией, но суды принимают сторону следствия, позиция которого звучит так: деятельность, направленная на незаконное завладение имуществом, не может являться предпринимательской по определению».

Мосгорсуд запросил дело топ-менеджера Baring Vostok Дельпаля Ранее защита обжаловала в кассационной инстанции арест Дельпаля.

В конце марта бизнес-омбудсмен Борис Титов направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой объяснить, почему судебная практика по арестам предпринимателей расходится с постановлениями пленумов Верховного суда – в постановлениях об избрании меры пресечения руководителям Baring Vostok суд отказался признать, что инкриминируемые им действия были совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Было бы огромным шагом вперед, если бы просто исполнялось действующее законодательство, говорит адвокат Вадим Клювгант, но это не означает, что законы не нуждаются в системной корректировке, добавляет он: постоянная и не очень качественная правка привела к большому числу противоречий, Минюсту давно стоило бы провести ревизию.