Страховое сообщество готовит расчет уплаченного налога на прибыль с тем, чтобы увеличить долю премии, оставляемой страховщикам на ведение дел в связи с законопроектом, обязывающим передать премии строителей Фонду защиты прав дольщиков. По словам страховщиков, создается опасный прецедент: изъятие у них средств по действующим договорам происходит впервые. Как пояснила вице-президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар, страховое сообщество привлекали к обсуждению при подготовке проекта. «Рынок готов расстаться с этим сегментом, поскольку страховщикам без полномочий по контролю за участниками строительного рынка сложно отвечать по их рискам», — говорит она.

Как напоминает «Коммерсант» , в Госдуму внесен законопроект, обязывающий страховщиков досрочно прекратить договоры страхования ответственности застройщиков и в течение 30 дней после вступления в силу закона передать 99% полученных по ним премий за неистекший срок полиса (в страховой терминологии такая премия называется незаработанной) в Фонд защиты прав дольщиков. Такие поправки к закону «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» внесла группа депутатов во главе с руководителями комитетов по собственности Николаем Николаевым и финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект о передаче премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков внесен в Госдуму Законопроект, предусматривающий передачу ответственности и премий по страхованию ответственности застройщиков Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства, внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Страховщикам предписано также подробно описать своего клиента и дать расчет стоимости его полиса. При этом если страховщик не перечисляет фонду средства, Центробанк вправе применить к нему санкции. Если таким видом страхования занималась не страховая компания, а общество взаимного страхования (ОВС), то оно обязано преобразоваться в акционерное общество и заняться другим видом страхования либо ликвидироваться. Если ОВС игнорирует это положение, с иском в суд о его ликвидации обращается ЦБ.

В случае принятия законопроекта Фонд защиты прав дольщиков, в который с осени 2017 года девелоперы отчисляют 1,2% от суммы каждого ДДУ, а из этих средств выплачивается возмещение дольщикам, застройщики которых банкротятся, пополнится еще и страховыми премиями.

По мнению участников рынка, Центробанк фактически был «основным заказчиком» этого законопроекта: регулятору не нужен еще один скандал на рынке с такой социальной значимостью, «хватает хлопот и с регулированием ОСАГО». В пресс-службе ЦБ изданию сказали, что «Банк России прорабатывает данный законопроект, дополнительные комментарии преждевременны».