Калининградская область занимает первое место среди субъектов РФ по уровню занятости жителей в малом бизнесе — в этой сфере трудится почти четверть населения региона, а меньше всего население занято в малом бизнесе на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное по его заказу агентством «РИА Рейтинг».

По оценкам экспертов, доля малого бизнеса в экономике России — около 20% ВВП при аналогичном показателе в развитых европейских странах более 50% ВВП.

Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель — 15,5%. Между регионами эта цифра может отличаться: так, у лидирующей Калиниградской области доля работников малых и микропредприятий составляет 24,9%, в оказавшейся на последнем Ингушетии — 1,6%.

Доля занятых в малом бизнесе превышает 20% в шести регионах. За лидирующей в рейтинге Калининградской областью следуют Новосибирская область (24,1%), Санкт-Петербург (23,4%), Москва (23,1%), Хабаровский край (21,8%) и Нижегородская область (21,2%). Еще в 18 регионах доля занятых в малом бизнесе превышает среднероссийский показатель, например в Татарстане (18,2%), Рязанской области (17,4%) и Приморском крае (16%). В Смоленской и Кировской областях доля занятых в малом бизнесе находится на уровне среднероссийских 15,5%.

«В первой двадцатке рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах, слабых в экономическом отношении, малый бизнес является способом существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях», — говорится в исследовании.

В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последнее место занимает Ингушетия (1,6%); низкие показатели у Тувы (3,2%), Чечни (4%), Дагестана (4,1%), Кабардино-Балкарии (4,5%), Карачаево-Черкесии (4,7%). Еще в 11 регионах доля занятых в малом бизнесе находится в диапазоне от 5% до 10%, например в Калмыкии (6%), Северной Осетии (6,4%), Забайкалье (7,1%), на Чукотке (7,6%), в Бурятии (7,7%).

«В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики», — отмечается в исследовании.

По данным Росстата, доля занятых в неформальном секторе экономики в регионах Северо-Кавказского федерального округа, которые превалируют в последней десятке, составляет около 45%, в отдельных регионах превышает 60%.

В исследовании указано, что в сырьевых регионах доля вовлеченного в малый бизнес населения ниже среднероссийской: так, в Ханты-Мансийском автономном округе она составляет 12,1%, в Ямало-Ненецком АО — 10,2%, в Ненецком АО — 10,3%, в Якутии — 9,8%.

«Высокие зарплаты добывающего сектора в этих регионах повышают привлекательность крупного бизнеса», — поясняется в исследовании.

Согласно данным рейтинга, численность занятых в малом бизнесе выросла в 31 регионе. В Дагестане за год количество работников малого бизнеса увеличилось на 17,9%, что является лучшим показателем среди регионов России. В первую десятку регионов по темпам роста численности занятых в малых и микропредприятиях также вошли Чечня (плюс 4,7%) и Тува (плюс 4%).

Наиболее существенно численность занятых в малом бизнесе снизилась в Орловской области и Ставропольском крае — на 14,2% и 14,1% соответственно. Кроме них еще в семи регионах численность работников малых и микропредприятий снизилась более чем на 10%, например в Новгородской области (минус 12%), Астраханской области (минус 10,7%), Пермском крае (минус 13,2%).



Оборот малых и микропредприятий в 2018 году в целом по стране увеличился на 10%. Рост был зафиксирован в 76 регионах. Наиболее существенно оборот малых и микропредприятий увеличился в Дагестане (на 52,3%). В число лидеров по росту оборота также входят Ярославская область (плюс 41,2%), Подмосковье (плюс 36,5%), Крым (плюс 36%), Республика Алтай (плюс 35,9%) и Калмыкия (плюс 34,8%).