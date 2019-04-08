Ключевые иностранные денежные единицы немного подорожали к рублю в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,4 рубля, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 73,4 рубля (плюс 10 копеек).

Рубль останется вблизи текущих отметок на нейтральном внешнем фоне и растущих нефтяных котировках, отмечают аналитики Nordea.

«В пятницу валюта торговалась в довольно узком диапазоне, позитивно отреагировав на публикацию сильной статистики по рынку труда в США. Продолжающийся уверенный рост числа рабочих мест в США несколько снижает градус опасений участников финансового рынка относительно надвигающейся рецессии. Кроме того, поддержку рублю оказывают и цены на нефть, вышедшие выше отметки 70 долларов за баррель. Количество открытых длинных спекулятивных позиций по рублю по состоянию на 2 апреля достигло нового исторического максимума (34 012). Инфляция по итогам марта оказалась умеренной, повышая вероятность более быстрого перехода ЦБ к снижению ставки. В отсутствие новой информации по санкциям данный фактор продолжит выступать в качестве поддержки для рубля через покупки на рынке ОФЗ», — отмечается в комментарии банка.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский в своем еженедельном обзоре валютного рынка пишет: «На глобальном валютном рынке на прошлой неделе большой активности не наблюдалось. Тема Brexit продолжает оказывать сдерживающий эффект на европейские валюты. На горизонте ближайшей недели ожидаем консолидации пары евро/доллар вблизи 1,12—1,13 доллара. Российский рубль по итогам прошлой недели продемонстрировал локальное укрепление, но смотрелся чуть хуже основных конкурентов на фоне локального обострения санкционных рисков».

«В базовом сценарии на ближайшую неделю в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64—66 рублей за доллар. Справедливый курс рубля, согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть и макропоказателях расположен ниже этого диапазона, но реализовать потенциал при обострении санкционной истории крайне проблематично», — отмечает эксперт.

