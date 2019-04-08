Заубер Банк повысил ставки по двум рублевым вкладам.



«Заубер — Верное решение» (на три года) открывается под 8% годовых (с первого по 365-й день — 7,8%, с 366-го по 730-й день — 8,7%, с 731-го по 1 096-й день — 7,5%). Прежняя ставка — 7,83%. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Заубер — 400 дней» можно оформить под 7,58% годовых (с первого по 365-й день — 7,5%, с 366-го по 400-й день — 8,4%). Прежняя ставка — 7,38%. Выплата процентов — ежемесячно.

Минимальная сумма первоначального взноса, установленная по обоим вкладам, составляет 100 тыс. рублей. Пополнение по ним не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты начисляются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 процентный пункт.