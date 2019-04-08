Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать бумаги крупнейшего в мире круизного оператора Carnival в ожидании их значительного роста.

В инвесткомпании ожидают роста котировок туроператора до 65 долларов, на данный момент акции торгуются на уровне 53 доллара. Как считает аналитик «Финама» Наталия Аседова, компания остается значительно недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам, а также к сектору в целом, при этом прибыль и выручка за минувший квартал оказались выше прогнозов.

В I квартале чистая прибыль Carnival составила 336 млн долларов, или 48 центов на акцию, по сравнению с 391 млн долларов, или 54 центами на бумагу, годом ранее. Выручка увеличилась до 4,67 млрд долларов, что также оказалось выше средних ожиданий рынка. По прогнозам самой компании, в этом году выручка может увеличиться на 5,5% благодаря продолжающемуся увеличению спроса на круизы, а также расширению пропускной способности.

В «Финаме» отмечают, что спрос на круизные путешествия продолжает расти из года в год. По оценкам Всемирной ассоциации круизных компаний, общее количество пассажиров, совершающих круизы, может достичь в текущем году порядка 30 млн человек против 28,2 млн в 2018-м.