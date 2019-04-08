Заявитель по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви банкир Шерзод Юсупов не возражает против освобождения обвиняемых из СИЗО.

Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

«Я провел серьезную работу: встречался со сторонами этого процесса — с представителями Baring Vostok и с заявителем по делу Шерзодом Юсуповым. Относительно меры пресечения Юсупов сообщил мне, что он не против смягчения меры пресечения обвиняемым, но в данном случае он как потерпевшая сторона ничего сделать не может. Это решение должно исходить от следствия и суда», — сказал Кучерена.

«Пока потерпевший не видит иного выхода, кроме уголовного расследования этого дела, а фонд Baring Vostok настаивает на гражданско-правовом характере спора», — отметил также Кучерена.

Ранее Следственный комитет направил в суд ходатайство о продлении ареста четверым фигурантам дела Калви, но сам Калви в этом ходатайстве не значится.