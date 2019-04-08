Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — на совещании о перспективах использования технологии eSim в России, которое прошло в конце марта при участии представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) и правительства, выступили против внедрения в стране технологии eSim (embedded SIM, встроенная сим-карта), сообщает РБК со ссылкой на источники в телекоммуникационной сфере. Также против внедрения eSim в ходе совещания выступил и представитель 8-го центра ФСБ, известного как Центр защиты информации и специальной связи.

Собеседники издания из разных операторов связи утверждают, что операторов больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им необходимо инвестировать в развитие новых технологий (5G и Интернет вещей), а также создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и другие государственные инициативы. При этом eSim даст возможность абонентам легко менять оператора связи, что может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями.

По мнению ФСБ, из-за использования в России eSim могут возникнуть сложности с применением отечественной криптографии в этом продукте. По сведениям издания, спецслужба работает над концепцией доверенных сим-карт с отечественным шифрованием.

Министр цифрового развития и связи Константин Носков ранее заявлял, что законодательные ограничения на использование в России eSim будут сняты, так как «с технологической точки зрения к этому, конечно, все равно придем».