Банк России согласовал с правительством дорожную карту по реализации основных направлений развития финансового рынка на предстоящие три года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, уточняя, что документ был утвержден советом директоров ЦБ в феврале 2019 года.

Мероприятия по развитию финансового рынка сгруппированы по четырем направлениям: это развитие конкуренции, формирование доверительной среды, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг и капитала.

В ближайшие три года для обеспечения конкурентного доступа к инфраструктуре и данным на финансовом рынке Банк России планирует развивать Систему быстрых платежей, механизм удаленной идентификации с помощью биометрии, запустить проект «Маркетплейс» и цифровой профиль. Кроме того, в планах регулятора расширить права бюро кредитных историй на получение, обработку и передачу персональных данных, а также использование альтернативных скоринговых моделей, включая поведенческий скоринг на основе данных социальных сетей и иных легальных источников.

Работая над повышением доверия к финансовым институтам, регулятор намерен определить понятие конфликта интересов при продаже финансовых продуктов, разработать рекомендации, как избежать либо свести конфликт к минимуму. Совместно с правительством РФ планируется выстроить систему регулирования и надзора за деятельностью аудиторов.

Одной из приоритетных задач по обеспечению финансовой стабильности является повышение оперативности и своевременности надзорного реагирования. Центробанк намерен расширить применение профессионального суждения в надзорном процессе. Это позволит реагировать на возникающие проблемы в финансовых организациях на ранних стадиях.

В области повышения доступности финансовых услуг и капитала регулятор собирается расширить перечень разрешенных активов для НПФ и страховщиков, устранить барьеры для запуска и реализации проектов государственно-частного партнерства и выпуска концессионных облигаций. Предусматриваются меры, направленные на стимулирование притока прямых инвестиций на финансирование социально ответственных проектов, в том числе выпуск «зеленых» облигаций.



«Реализация запланированных мероприятий не только позволит финансовому рынку оперативно отвечать на возникающие вызовы и потребности его участников, но и будет способствовать повышению доверия граждан и бизнеса к финансовым институтам и действиям регулятора», — комментирует директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Владимир Таможников.