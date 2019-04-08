Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, после заявления которого было возбуждено дело против американского инвестора Майкла Калви, сообщил в письме, что не мог не обратиться в правоохранительные органы, так как был причинен вред интересам банка «Восточный».

«Интересам банка «Восточный» был причинен вред. Как законопослушный человек, я не мог поступить иначе. Я обратился в правоохранительные органы в интересах банка, нет никакой личной заинтересованности», — огласили письмо Юсупова на заседании центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП).

Также Шерзод Юсупов не возражает против освобождения обвиняемых из СИЗО.