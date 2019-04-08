Минфин поддерживает идею возврата к старому порядку уплаты НДС иностранными компаниями с электронных услуг для российского бизнеса, сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.

«И здесь прорабатывается вопрос о том, чтобы вернуть агентскую схему для такого рода операций. И в принципе это здравая идея, мы ее поддерживаем», — заявил Сазанов. Он добавил, что нужно дождаться, пока ФНС определится, позволяет ли нормативное поле, которое у нас сейчас есть, реализовать эту схему, этот агентский вариант.

Если агент сам исполнил обязанность по уплате НДС, то со стороны материнской компании уплаты НДС требовать не будут, пояснил Сазанов.

Ранее о том, что ФНС пошла на уступки бизнесу, сообщали «Ведомости» со ссылкой на проект письма ФНС. По данным издания, если продавец не предъявил покупателю НДС, а покупатель уплатил налог самостоятельно, то налоговая служба не будет требовать у иностранцев повторной уплаты налога.