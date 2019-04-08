Минфин поддерживает идею возврата к старому порядку уплаты НДС иностранными компаниями с электронных услуг для российского бизнеса, сообщил директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
«И здесь прорабатывается вопрос о том, чтобы вернуть агентскую схему для такого рода операций. И в принципе это здравая идея, мы ее поддерживаем», — заявил Сазанов. Он добавил, что нужно дождаться, пока ФНС определится, позволяет ли нормативное поле, которое у нас сейчас есть, реализовать эту схему, этот агентский вариант.
Если агент сам исполнил обязанность по уплате НДС, то со стороны материнской компании уплаты НДС требовать не будут, пояснил Сазанов.
Порядок уплаты пока непонятен, разъяснений нет, декларация не утверждена.
Ранее о том, что ФНС пошла на уступки бизнесу, сообщали «Ведомости» со ссылкой на проект письма ФНС. По данным издания, если продавец не предъявил покупателю НДС, а покупатель уплатил налог самостоятельно, то налоговая служба не будет требовать у иностранцев повторной уплаты налога.