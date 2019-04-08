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• Российские банки в январе — марте стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов. Единственным исключением стали кредитные карты, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По информации бюро, в I квартале доля заявок на кредит наличными, получивших одобрение, упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11 процентных пунктов, до 32%. Доля одобренных заявок на автокредиты также снизилась на 11 п. п. — до 33%. По ипотеке отмечается максимальный среди всех иных продуктов уровень одобрения заявок на получение кредитов — 72%, однако еще год назад этот показатель составлял 80%. По словам главы бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, основными причинами отказа являются кредитная история потребителей и их долговая нагрузка. В ОКБ также в числе главных причин для отказов назвали несоответствие данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора.

• Сотрудники банков должны будут предупреждать клиентов о рисках потери средств. Также работнику банка нельзя будет говорить клиенту, что продукт застрахован, если это не банковский депозит. Уже во II квартале 2019 года у банков появятся четкие сценарии общения с клиентами при продаже финансовых продуктов (так называемые скрипты), сообщил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Под такие нормы подпадет работа с инвестиционными продуктами — ПИФами, доверительным управлением, ценными бумагами, брокерскими и индивидуальными инвестиционными счетами, которые кредитные организации в качестве агентов предоставляют населению. В НФА считают, что требования по скриптам станут еще одним способом борьбы с мисселингом — продажей клиенту под видом одной услуги другой.

• Лояльность россиян к их основным банкам быстро падает, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национального агентства финансовых исследований. Лишь 38% банковских клиентов в феврале 2019 года сообщили, что лояльны собственному банку и готовы рекомендовать его своим знакомым. Еще два года назад таких было 58%, а год назад — 47%. Бывшие лояльные клиенты в основном перешли в группу клиентов, недовольных своим банком и ищущих альтернативу, — за год показатель вырос с 18% до 24%. Группа пассивных клиентов, которые в целом удовлетворены услугами, но не готовы банк рекомендовать, приросла на 3 процентных пункта — с 35% до 38%. Наименьшая доля лояльных банкам клиентов — среди россиян в возрасте от 34 до 54 лет (35% сторонников и 28% критиков).

• Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей впервые с 29 марта. По словам экспертов, поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть. В ходе торгов понедельника цена барреля Brent впервые с 12 ноября 2018 года превысила 71 доллар. Это произошло на фоне обострения ситуации в Ливии.