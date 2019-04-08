Внедрение цифровых технологий в экономику меняет рынок труда, вытесняя профессии, требующие выполнения рутинных задач, потребуется адаптация к новым условиям как системы соцстрахования, так и методов оценки компетенций работников, для всех категорий которых постоянное обучение скоро станет нормой, говорится в подготовленном экспертами Еврокомиссии докладе.



«Что касается спроса на рабочую силу, то некоторые виды работ в основном связаны с выполнением рутинных задач, которые могут все больше решаться с помощью цифровых технологий. Следовательно, эти рабочие места постепенно перестанут существовать из-за автоматизации. Примерами таких работ являются операторы машин на сборочных линиях автомобилей или офисные клерки», — говорится в докладе «Влияние цифровой трансформации на рынки труда ЕС», с которым ознакомилось РИА Новости.

При этом цифровизация экономики создает возможности для других профессий, в частности, для компьютерных инженеров, и иных видов работ, связанных со сферой науки, техники и математики. В докладе отмечается, что перспективы из-за роста благосостояния, вызванного цифровизацией, возникают у таких профессий, как «личные тренеры».



Однако цифровизация создает «серьезные последствия» для системы соцстрахования, так как сегодняшние программы соцзащиты по-прежнему ориентированы в основном на стандартную работу с полной занятостью, а трудовое законодательство гарантирует финансирование больничного, отпуска, пенсии и отпуска по уходу за ребенком для тех, кто имеет постоянный договор.

«Это не распространяется на других работников, которые часто не получают никакой выгоды, не говоря уже о финансовых рекомендациях», — отмечается в докладе. Изменения могут особенно заметно сказаться на женщинах и на пожилых. Для правительств социально уязвимые работники означают «более высокий спрос на социальное обеспечение, в том числе на поздних этапах жизни, а также более низкие налоговые взносы».

Эксперты ЕК предлагают ряд решений, в частности создание персональных счетов цифровой грамотности (DSPLA), которыми бы сотрудники могли воспользоваться для финансирования своего переобучения. Такой счет мог бы быть дополнен электронным паспортом, где все заинтересованные стороны будут «вести учет достигнутых индивидуальных цифровых навыков».



«Обучение на протяжении всей жизни будет необходимостью для всех, включая самозанятых, работников в уязвимом положении или работников новых форм занятости, которые обычно сталкиваются с большим количеством барьеров, чем остальные», — говорится в документе.

В докладе содержится также рекомендация отказаться от социальной защиты, которая зависит от рабочего статуса человека, и перейти к «соцзащите, которая является нейтральной в отношении технологии и форм занятости или самозанятости». «Нейтральная социальная защита должна в равной степени отвечать интересам всех трудящихся, включая самозанятых, и должна быть направлена на выравнивание издержек по формам занятости», — говорится в докладе.