Защита российского сенатора Сулеймана Керимова ожидает решения французского апелляционного суда по поданному ранее ходатайству об отмене установленного судом залога в размере 20 млн евро, а также слушания по апелляции на само обвинение. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат сенатора Никита Сычев.

«Слушание по залогу уже было примерно неделю назад, теперь ждем решения апелляционного суда», — отметил он. Также, по его словам, сторона защиты «подала жалобу на само обвинение». «Слушания еще не было, пока непонятно, когда оно будет. Это решает апелляционный суд», — добавил адвокат.

Ранее, 20 марта, прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что прокуратура начала новое расследование в отношении российского сенатора по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. На заседании суда в отношении сенатора была избрана мера судебного контроля и назначен залог в размере 20 млн евро.

​Сенатору Керимову предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов во Франции Сенатор «помещен под судебный контроль».

Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября 2017 года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Парламентарию были предъявлены обвинения по статье «Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов». Суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора под залог в 5 млн евро с ограничением свободы перемещений.

28 июня 2018 года суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика. Как сообщал ранее адвокат сенатора, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигалось. Помощник Керимова в СФ Алексей Красовский сообщил, что 29 июня парламентарий вернулся в Россию и приступил к своим обязанностям.