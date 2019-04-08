В Хабаровском крае по ходатайству следственных органов заключен под стражу 35-летний фигурант дела о разбойном нападении на инкассаторов в 2006 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Мужчина обвиняется по статьям Уголовного кодекса РФ о бандитизме и разбое.

По данным следствия, обвиняемый входил в банду из четырех человек, которая 14 июля 2006 года в филиале одного из банков Хабаровска совершила вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денег. Во время инцидента двое участников банды применили огнестрельное оружие, в результате чего один из инкассаторов был убит, второй — ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 млн рублей. После совершения преступления налетчики скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личности нападавших были установлены. Один из них во время задержания в 2006 году оказал вооруженное сопротивление и был убит. По версии следствия, именно этот мужчина произвел не менее 14 выстрелов из автоматического пистолета конструкции Стечкина (АПС) в инкассаторов и охранника банка. Второй злоумышленник — водитель машины, на которой передвигались сообщники, — в 2007 году был приговорен к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы. Третий фигурант уголовного дела, который во время нападения произвел не менее четырех выстрелов из револьвера «Наган» в инкассаторов и охранника, в 2010 году был осужден на 15 лет лишения свободы.

Четвертый участник банды покинул Россию, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2018 году правоохранители установили его местонахождение: мужчина проживал на территории другого государства. Весной 2019 года он этапирован в Хабаровск и водворен в следственный изолятор. По версии следствия, в задачу этого фигуранта уголовного дела входило прикрытие вооруженных соучастников — он обеспечивал их беспрепятственный проход с похищенными деньгами из здания к автомобилю.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.