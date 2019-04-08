Управляющая компания «БКС» запустила первый инвестиционный фонд — ОПИФ «БКС Фундаментальный выбор», позволяющий погашать пай в валюте. Об этом говорится в сообщении компании.

«Новый ПИФ рационального риск-профиля создан на базе модели стратегии доверительного управления «Фундаментальный выбор» и предполагает инвестирование в широко диверсифицированный портфель биржевых инвестиционных фондов США, корпоративные облигации и казначейские облигации США. Базовая валюта ПИФа — доллар США, фонд предназначен для неквалифицированных инвесторов», — отмечается в сообщении.

Новый продукт призван предоставить клиентам дополнительный валютный инвестиционный инструмент, уточняют в УК БКС.