Россия будет и дальше прилагать усилия для того, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя безопасно и комфортно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских и турецких деловых кругов.



«Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и безопасно, не испытывали чрезмерной административной нагрузки», — заверил российский лидер.

По словам Путина, национальные проекты в РФ откроют значительные перспективы для инвестиций зарубежного, в том числе и турецкого бизнеса.

«В рамках национальных проектов в России будут вложены сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Их реализация откроет значительные перспективы и для зарубежного, в том числе и турецкого бизнеса», — сказал президент.