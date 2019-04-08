Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкий суверенный фонд создадут платформу объемом 1 млрд долларов для вложений в экономики двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу с представителями российского и турецкого бизнеса, в которой также участвует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение о создании совместной инвестплатформы с турецким суверенным фондом объемом один миллиард долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран», — сказал глава государства.

Путин отметил динамичное развитие экономических связей двух стран. По его словам, Россия и Турция являются ключевыми торгово-инвестиционными партнерами. Двусторонний товарооборот двух стран в 2018 году вырос на 16% и достиг 25,5 млрд долларов. Объем торговли в сфере сельского хозяйства увеличился в прошлом году на 7% до 3 млрд долларов. При этом взаимные капиталовложения составляют около 20 млрд долларов.