Турция как можно скорее перейдет на расчеты с Россией в национальных валютах, чтобы обеспечить защиту от манипуляций на валютных рынках, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Хотелось бы поскорее обеспечить обмен в национальной валюте, чтобы у нас была возможность защищаться от манипуляций на валютных рынках», — заявил он на встрече с представителями российских и турецких деловых кругов в Москве.

Как сообщалось, в I квартале текущего года турецкая лира понесла ощутимые потери. Ее активные продажи возобновились в конце марта на фоне обострения внутриполитической ситуации, противостояния с США, а также проблем в финансовой системе страны.