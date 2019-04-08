Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на оператора сотовой связи Tele2 («Т2 Мобайл») штраф в размере 250 тыс. рублей за нарушение закона «О защите конкуренции». Маркетинговая кампания оператора создавала впечатление его причастности к бренду FIFA и чемпионату мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

Оператор разместил наружную рекламу Specially for fans, а также информацию на своем официальном сайте о тарифах «Гол» и «Супер Гол» и о серии мероприятий, запланированных для болельщиков. В совокупности все эти действия создавали у потребителей ложное впечатление о том, что общество является спонсором FIFA либо иным образом причастно к проведению мероприятий FIFA, отмечает ФАС.



«Такая подача информации также влекла к оттоку потребительского спроса от услуг официального спонсора FIFA, уменьшению прибыли, на которую могла бы рассчитывать FIFA и ее официальный спонсор, и необоснованному перераспределению спроса между Tele2 и другими операторами сотовой связи», — говорится в сообщении ФАС.



Комиссия ФАС 20 июля 2018 года признала действия компании актом недобросовестной конкуренции.





