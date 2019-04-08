Следователи Следственного комитета с момента его создания в 2011 году добились возвращения ущерба на сумму 272 млрд рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.



«За период с 2011 года в суды направлено свыше 785 тысяч уголовных дел, из них 70 тысяч — о коррупции. По переданным в суд делам только лиц, обладающих особым правовым статусом, привлечено к уголовной ответственности более 8,5 тысячи. В ходе предварительного следствия и процессуальных проверок возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам более 272 миллиардов рублей», — сказал Бастрыкин.

«Безусловно, криминалисты и эксперты Следственного комитета в достижение этих результатов внесли значительный вклад», — отметил он.

