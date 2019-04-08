Большинство россиян считают вложения в биткоин невыгодной инвестицией. При этом само слово «биткоин» знакомо 74% россиян, но приобрели криптовалюту только 2%, свидетельствуют результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Можно сказать, что биткоины пока не завоевали популярность среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткоины», — говорится в пресс-релизе ВЦИОМа.

Несмотря на то что сам термин у многих на слуху, только 9% опрошенных заявили, что хорошо знают, что такое биткоин, и специально этим интересовались.

Заметно выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (67% в возрасте 18—24 лет), людей с высшим образованием (71%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (75%), мужчин (66%), активных интернет-пользователей (69%). Но фактически знания о цифровой валюте у россиян «довольно слабые», отмечают во ВЦИОМе.