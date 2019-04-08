ЦБ: требование об обязательном подключении к СБП будет распространяться на системно значимые банки с 1 сентября

Системно значимые банки России могут обязать присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября 2019 года, на остальные кредитные организации, имеющие универсальную лицензию на осуществление банковских операций, — с 1 апреля 2020 года. Это следует из проекта указания Банка России, опубликованного в понедельник, 8 апреля, на сайте регулятора.

«Требование об обязательном предоставлении доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей участниками СБП — кредитными организациями (их филиалами), являющимися участниками внешней платежной системы, будет распространяться на системно значимые кредитные организации с 1 сентября 2019 года, на остальные кредитные организации — с 1 апреля 2020 года», — говорится в пояснительной записке к документу.



О том, что подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в конце января. Банк России рассчитывает, что в весеннюю сессию Госдума примет закон, который обяжет крупные банки подключаться к СБП, об этом Набиуллина сообщила на ежегодной встрече банков с руководством регулятора. Изначально предполагалось, что подключение к СБП должно быть добровольным.



Регулятор предлагает направлять предложения и замечания к проекту в рамках публичного обсуждения с 8 по 21 апреля 2019 года включительно.



Cрок вступления в силу проекта предусмотрен с 1 июля 2019 года, за исключением его отдельных положений. Действие проекта будет распространяться на участников платежной системы Банка России и ОПКЦ внешней платежной системы, отмечается в указе ЦБ.



Целями издания проекта являются: совершенствование предоставляемых платежной системой Банка России сервисов, в том числе развитие сервиса быстрых платежей; обеспечение беспрепятственного и недискриминационного доступа пользователей платежных услуг к сервису быстрых платежей, поясняет регулятор.



Разработанная ЦБ Система быстрых платежей запущена с 28 февраля для всех клиентов банков-участников. На данный момент в системе работают 12 банков, еще 100 кредитных организаций подали заявки на интеграцию. СБП позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

В первый год система должна работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 0,5 до 3 рублей для каждого из двух банков (отправитель и получатель) в зависимости от суммы перевода. Что касается комиссий за переводы в СБП для самих клиентов, то банки самостоятельно будут устанавливать такие тарифы.

Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.

