Палата лордов британского парламента в понедельник одобрила законопроект, обязывающий правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. Теперь документ возвращается на окончательное рассмотрение в палату общин.



Документ подготовлен группой депутатов нижней палаты парламента от различных партий во главе с лейбористом Иветт Купер и консерватором Оливером Летвином. Ранее, 4 апреля, законопроект одобрила палата общин, теперь она же должна окончательно одобрить документ, после чего он может получить королевскую санкцию и стать законом.

По мнению авторов законопроекта, он дает возможность в последнюю минуту избежать катастрофы. Право определить срок необходимой отсрочки Brexit документ предоставляет премьеру Терезе Мэй. Премьер еще до того объявила, что будет просить ЕС перенести дедлайн Brexit с 12 апреля на более поздний срок. Однако парламентарии, по всей видимости, считают нужным перестраховаться и гарантировать невозможность выхода из ЕС без соглашения.