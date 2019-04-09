Негосударственный пенсионный фонд «Согласие», принадлежащий концерну «Россиум» Романа Авдеева, в 2018 году потратил на привлечение новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) 1,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность фонда по ОСБУ. Таким образом, этот НПФ стал одним из лидеров по привлечению застрахованных лиц в переходной кампании 2018 года, свидетельствуют неофициальные данные ПФР. Заявления на перевод в «Согласие» написали более 430 тыс. человек, а удовлетворено из них было почти 360 тыс. заявлений, сообщает «Коммерсант» .

По тратам на привлечение застрахованных лиц в 2018 году НПФ «Согласие» незначительно проиграл гораздо более крупному «ВТБ Пенсионному фонду». Аквизиционные расходы этого фонда составили 1,5 млрд рублей, а число привлеченных клиентов по ОПС превысило 550 тыс. человек.

По словам источников, в прошлом году фонд использовал для привлечения прежнюю сеть НПФ «Согласие ОПС» (присоединенного в конце прошлого года к НПФ «Нефтегарант»). Также в прошлом году НПФ «Согласие» для работы с брокерами использовал ту же схему, какую ранее практиковал НПФ «Согласие ОПС» — фонд настаивал, чтобы все крупные пенсионные брокеры работали через одну компанию-агента и заключали с ней субагентские договоры.

Ранее источники, близкие к пенсионному дивизиону «Россиума», утверждали, что к «Нефтегаранту» планируется присоединить и фонд «Согласие». По словам директора рейтингов финансовых институтов НРА Юрия Ногина, в случае присоединения, скорее всего, увеличение доли «Россиума» в капитале будет зависеть от активов присоединяемого НПФ и траты концерна Авдеева на привлечение клиентов в прошлом году могут быть обусловлены желанием нарастить свою долю в крупном пенсионном активе.