Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в 529 млрд долларов в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с 483 млрд долларов в 2017-м. Об этом сообщается в исследовании Всемирного банка. Общемировые показатели таких переводов, включая страны с высоким уровнем дохода, составили 689 млрд долларов, в 2017 году сумма переводов равнялась 633 млрд долларов.

Рост связан с улучшением ситуации с занятостью в США и экономических показателей этой страны, а также восстановлением объемов переводов из России и стран — членов сотрудничества стран Персидского залива.

Денежные переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион выросли почти на 7% до 143 млрд долларов в 2018 году, переводы в Европу и Центральную Азию — на 11% до 59 млрд долларов. Отмечается, что Киргизия, Таджикистан и Узбекистан как менее зависимые от денежных переводов страны региона получили выгоду от устойчивого восстановления экономической активности России.

На Украину в 2018 году перевели 14 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2017-м. В декабре прошлого года министр социальной политики Украины Андрей Рева оценивал число работающих за рубежом украинцев в 7—9 млн человек. Такое число мигрантов трудятся за границей на непостоянной основе, на постоянной же основе так работают 3,2 млн граждан Украины, отмечал Рева.

Мигранты также перевели в страны Латинской Америки и Карибского бассейна 88 млрд долларов (плюс 10%), в страны Ближнего Востока и Северной Африки 62 млрд долларов (плюс 9%), в Южную Азию — 131 млрд долларов (плюс 12%).