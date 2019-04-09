Почта России запустила сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковской карты на своем сайте, рассказали «Известиям» в компании.

Сейчас доступна оплата услуг в адрес более чем 3 тыс. поставщиков, а в дальнейшем планируется увеличивать их количество. При этом комиссию Почта России взимать не планирует, однако ее может брать банк-эквайер. Размер может достигать 2—2,5% от суммы платежа. Также у сервиса будет возможность сохранения реквизитов платежных карт в Masterpass.

В 2018 году россияне совершили 356 млн платежей в отделениях почтовой связи в адрес поставщиков ЖКУ, уточнили в компании. При этом население все-таки предпочитает оплачивать коммуналку онлайн, а не офлайн, рассказали «Известиям» в крупнейших финансовых организациях.

По мнению экспертов, это логичный и разумный шаг со стороны Почты России, но люди, которые уже привыкли к онлайн-сервисам своих банков, продолжат пользоваться их услугами. Почтовый оператор же сможет рассчитывать на своих клиентов в отдаленных уголках страны, в которых нет банков. Рынок дистанционной оплаты услуг ЖКХ уже давно заполнен банками и различными другими финансовыми организациями, предоставляющими такой сервис, поэтому почтовому оператору будет крайне сложно отбить у них клиентов. Новым порталом, скорее всего, будут пользоваться те, кто уже сейчас выступает постоянными клиентами российской почты.

При этом мобильное приложение Почты России пока не поддерживает возможность оплаты услуг ЖКХ. Однако компания планирует рассмотреть варианты расширения его функционала.