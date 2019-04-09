Решение об отзыве лицензий было принято в связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной ими деятельности

Центральный банк России принял решение об отзыве лицензий страховой компании «НИК-Лайф» в связи с добровольным отказом от них. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 8 апреля 2019 года № ОД-779 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховая компания «НИК-Лайф» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0401)», — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензий было принято в связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной ими деятельности.

«Отозвать лицензии от 7 июля 2015 года СЖ № 0401 на осуществление добровольного страхования жизни и от 7 июля 2015 года СЛ № 0401 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью страховая компания «НИК-Лайф», — уточнил регулятор.