Объем выдач кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) за прошлый год увеличился на 11%, став максимальным с 2015 года, и составил 6,8 трлн рублей, говорится в обзоре кредитования МСБ агентства «Эксперт РА» по итогам 2018-го. Стимулом стало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ в 2018 году: средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и по долгосрочным кредитам уменьшились соответственно на 1,9 процентного пункта, до 11,04%, и на 1,8 п. п., до 10,23%. В результате ссудный портфель впервые с 2014 года показал рост на 1,1%, достигнув 4,2 трлн рублей, сообщает «Коммерсант» .

При этом на начало 2019 года в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации: за последние три года доля топ-30 банков по активам в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п. п. и составила 74%. В 2018 году объем выдач кредитов МСБ крупными банками вырос по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн рублей, а их совокупный портфель на начало 2019 года составил 3 трлн. Прочие банки выдали за прошлый год 1,8 трлн рублей. Таким образом, их портфель уменьшился за год на 13% и составил 1,2 трлн рублей.

В целом качество кредитного портфеля МСБ с начала 2017 года улучшилось: доля просрочки по итогам 2018 года составила 12,4% против 14,2% за счет улучшения качества ссуд крупных банков, где доля просрочки снизилась на 5 п. п. и составила всего 8% портфеля. Доля просрочки в кредитах банков вне топ-30 за два года, напротив, выросла на 6 п. п., до 22%. Таким образом, разрыв между долями просрочки в кредитных портфелях банков из топ-30 по активам и прочих с начала 2017 года увеличился на 11 п. п. и составил 14 п. п. на начало 2019-го.

По мнению экспертов, качественные клиенты предпочитают работать с крупными банками, поскольку они, имея доступ к различным источникам фондирования, готовы предложить более привлекательные ставки по кредитам, а надежному заемщику банк готов предложить более низкие ставки. При этом ухудшение качества кредитов МСБ небольших банков может продолжиться.