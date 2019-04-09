Минэкономразвития и Минпромторг предлагают меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Таким образом, условия ипотеки на возведение и покупку частных домов должны быть сопоставимы с правилами приобретения в кредит жилья в многоквартирном доме, в том числе за счет субсидирования процентной ставки, а по программе «деревянной» ипотеки планируется снизить процентные ставки до 7,9% к 2024 году, рассказали «Известиям» в ведомствах.

В Минэкономразвития добавили, что в федеральном проекте «Ипотека» и «дорожной карте» по реализации основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов предусмотрено увеличение ресурсной базы для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.

В обсуждении программы примет участие организация «Опора России». Предлагается ипотечные кредиты для граждан на строительство частных домов выдавать по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка, а ипотеку на покупку дома в комплексном поселке выдавать также по ставке не выше 10%. Залогом может быть дом (как в случае с квартирами).

Сегодня программы по кредитованию ИЖС есть у большинства крупнейших ипотечных кредиторов, но они не востребованы, сказали «Известиям» в госкомпании «ДОМ.РФ». Ставки на 1–3 п. п. выше, чем по кредитам на приобретение квартир. Причина — отсутствие ликвидного залога. Исправить ситуацию позволит создание рынка стандартных индивидуальных жилых домов, отметили в «ДОМ.РФ».

Минэнерго подготовило проект постановления, облегчающего подключение потребителей к газоснабжению, сказали «Известиям» в министерстве. В Минфине сообщили, что направили свои предложения в правительство, в одном из них говорится, в частности, «о необходимости системного анализа рынка ИЖС», подчеркнули в ведомстве. В Минстрое, Росреестре, ЦБ не ответили на запросы «Известий».

Правительство также намерено поддержать деревянное домостроение.

Программа поддержки частного домостроения в России начнет работать с 2020 года Для развития ИЖС необходимо решить вопрос предоставления ипотеки под строительство частных домов.

Минпромторг предлагает распространить скидку на кредиты, выданные до 2020 года. В министерстве считают, что процентная ставка должна соответствовать целям нацпроекта «Жилье и городская среда» и к 2024 году достигать 7,9%.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расширить применение деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах.

Минсельхоз рассматривает возможность внедрения льготной сельской ипотеки по ставке от 1% до 3% годовых. Предполагается возместить банкам недополученные ими доходы по выданным займам. Кроме того, предусматриваются социальные выплаты на возведение жилья.