На Московской бирже начались торги биржевым фондом на индекс американских акций S&P 500, созданным компанией «Сбербанк Управление активами». Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

Фонд «полностью повторяет структуру индекса S&P 500®, в который входят акции 500 крупнейших по капитализации американских компаний, включая Apple, Amazon, Google, Facebook, Nike и другие», отметили в Сбербанке.

Чтобы приобрести новый биржевой фонд, клиенту необходимо иметь брокерский счет. Общие издержки для инвестора не превышают 1% в год. Состав фонда в онлайн-режиме передается на биржу, которая каждые 15 секунд рассчитывает и публикует внутридневную стоимость пая фонда, что позволяет участникам торгов отслеживать соответствие биржевого фонда индексу.