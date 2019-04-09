Портал «ДомКлик», онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, запустил новую функцию. На витрине «ДомКлик» появилась возможность поиска квартир, расположенных близко к станциям метро, сообщили в банке, уточнив, что функция доступна по всей стране.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо указать название станции метро в строке адреса. На странице сайта появятся только те квартиры, которые находятся в пешей доступности от выбранной станции.

В ближайшее время функция будет расширена отдельными фильтрами по районам и станциям метро, которые позволят искать квартиры сразу в нескольких выбранных локациях.



Ранее в «ДомКлик» была добавлена функция поиска квартир в определенных районах, работающая по всей России. При этом переход к поиску по району возможен сразу с главной страницы «ДомКлик», а район нахождения пользователя определяется автоматически. Таким образом, для поиска квартиры в своем районе при заходе на domclick.ru достаточно нажать всего одну кнопку, подчеркивают в банке.