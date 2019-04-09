Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что количество неблагонадежных компаний упало до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц, что является новым историческим минимумом, сообщает РБК .

Так, в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о 3,9 млн организаций, а число компаний с признаками фиктивности снизилось до 186,9 тыс. С 1 января 2017 года количество таких компаний сократилось более чем на 1 млн.

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний.

К сокращению числа фирм-однодневок привела работа Росфинмониторинга, ФНС и силовых структур, в первую очередь ФСБ, сказал РБК начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Сейчас налоговики стали интересоваться крупными переводами и платежами даже у физлиц, а не только юридических лиц, пояснил он.

По мнению экспертов, сокращение числа фирм-однодневок до минимума не означает, что проблема искоренена, так как некоторые предприниматели по-прежнему действуют в криминальном бизнесе. Кроме того, многие участники хозяйственного оборота, использующие юрлица для спорных операций, научились соблюдать критерии, по которым ФНС выделяет фирмы-однодневки.