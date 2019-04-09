Московский Кредитный Банк в апреле запустил продажу платежных колец в Санкт-Петербурге. Пока продукт доступен в офисах «Международный» и «Комендантский», а до конца квартала кольца поступят в продажу во все отделения в городе, следует из релиза МКБ.

Платежное кольцо — аксессуар для оплаты ежедневных покупок, который привязан к дебетовой или кредитной карте клиента. Его можно использовать в любых терминалах с бесконтактной технологией оплаты. При этом саму карту необязательно носить с собой или загружать в телефон: кольцо автономно, не требует подзарядки, также оно ударопрочное и водонепроницаемое.

Кольцо представлено в пяти вариантах дизайна и размерной сетке от 16,5 до 21, указывают в банке. Пополнить кольцо можно по номеру карты или счета в «МКБ Мобайл» или «МКБ Онлайн».



В банке также сообщают, что при заказе платежного кольца клиенты смогут бесплатно оформить пакет услуг «Почетный клиент». Наличие пакета услуг дает право на получение дохода на остаток собственных средств, баллов «МКБ Бонус» и бесплатный выпуск до трех премиальных карт.

