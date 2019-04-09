Смягчение меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви было бы правильным сигналом инвестиционному и бизнес-сообществу. Такое мнение высказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест (в отношении Калви. — Прим. ред.) — это было бы, безусловно, правильным сигналом для инвестиционного сообщества, бизнес-сообщества. Мы считаем, что очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости», — подчеркнул он.

Глава РФПИ также сообщил, что подал повторное ходатайство о смягчении меры пресечения Калви, ожидает решения на этой неделе. «Я раньше подавал ходатайство о домашнем аресте, как только эта ситуация случилась. Сейчас подали повторное ходатайство о смягчении меры пресечения в рамках тех заседаний, которые будут на этой неделе. Только суд может принять решение, только суд обладает полными материалами дела. Я от себя подал ходатайство, и на этой неделе будут приниматься соответствующие решения. От меня поступило ходатайство о смягчении меры пресечения», — сказал Дмитриев.

«Финвижн Холдингс» не смогла отменить запрет на суд с Baring Vostok в России Высокий суд Англии и Уэльса 29 марта постановил, что компания должна прекратить разбирательство в амурском арбитраже.



Дмитриев отметил, что дело Калви очень резонансное, о нем у представителей РФПИ интересуются основные соинвесторы фонда.

«В каких-то инвестициях мы были соинвесторами с Baring Vostok, за какие-то сделки мы с ними конкурировали. Но мы никогда не видели какого-то неэтичного поведения с их стороны и никогда не сомневались в их этичности», — заверил глава РФПИ.

Он добавил, что фонд надеется «на позитивное решение этого вопроса на этой неделе».