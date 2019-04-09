Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий соглашения с Банком России как основания для освобождения от административной ответственности по составам правонарушений, связанным с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

Согласно законопроекту, лицо, заключающее соглашение, будет обязано уплатить в федеральный бюджет сумму, определенную в соглашении с ЦБ, но не менее суммы излишнего дохода или суммы убытков, которые такое лицо получило в результате операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой либо товарами. До заключения соглашения Банку России необходимо предоставить исчерпывающую информацию об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами, на основании которых было возбуждено дело об административном правонарушении.

Соглашение заключается на основании решения комитета финансового надзора ЦБ РФ и подписывается председателем Банка России или его заместителем. ЦБ будет обязан публично раскрывать информацию о таких соглашениях.