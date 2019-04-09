Вступление в силу закона о Рунете будет перенесено на ноябрь этого года, положение о национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, говоря о поправках в проект ко второму чтению.

Законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

«Поскольку положения проекта предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня, вступление закона в силу отложено до ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года», — сказал Левин журналистам.